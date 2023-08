Iago Falque, terrore in Colombia per l'ex Torino: spari contro l'auto

Da un video mostrato dalla polizia si vede la sua auto colpita da proiettili da arma da fuoco. Il club ha confermato che il giocatore non si trovava sul posto al momento della sparatoria.

Caso Iago Falque, Il comunicato del club e la ricostruzione

La società si è affrettata a smentire qualsiasi coinvolgimento del giocatore nella vicenda: "Alle 19:00 di questo venerdì (18 agosto ndr), nelle vicinanze del Cascajal Sports Center, si è verificato un evento in cui è stato coinvolto il veicolo del nostro giocatore, Iago Falque – si legge nel comunicato diramato dal club colombiano – Precisiamo che il giocatore non era presente al momento dei fatti. Le autorità sono in prima linea raccogliendo tutte le prove per chiarire i fatti e poterne dare una versione ufficiale all'opinione pubblica". Stando alle prime versioni nessuno era presente al momento dell'accaduto e fortunatamente non c'è stato nessun ferito. Ancora non è chiaro il motivo degli spari, la versione più attendibile sarebbe un tentativo di furto andato a vuoto. L'auto pare fosse guidata da un altro uomo, che ha spiegato ai media locali la vicenda: "Per fortuna non ero con Iago Falque, stavo per fare benzina e mi hanno sparato". Il club si è messo a disposizione delle autorità per fare chiarezza.