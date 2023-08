Singo, ciao Torino: ufficiale al Monaco di Zakaria, le cifre dell'affare

Singo, il contratto con il Monaco

L'ivoriano, arrivato nel 2019 al Torino, saluta l'Italia dopo 109 presenze condite da nove gol e dieci assist e si unisce al club francese. L'ormai ex granata classe 2000 si è legato al Monaco con un contratto quinquennale, fino a giugno 2028. Il Toro ha salutato Singo con un comunicato ufficiale: "Tutto il Torino ringrazia Wilfried per il contributo offerto in questi anni in granata e lo saluta con un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera". Si tratta dunque del secondo colpo in poco tempo dalla città di Torino per il Monaco, che qualche giorno fa ha infatti ufficializzato anche l'acquisto di Zakaria dalla Juventus.