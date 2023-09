Vidal shock, l'ambulanza lo porta via dopo Cile-Colombia: operato

Serata da dimenticare per Arturo Vidal , che è stato costretto a venire sostituito durante il match tra Cile e Colombia , abbandonando lo stadio addirittura attraverso l'ambulanza. Brutte notizie dunque per la nazionale cilena e anche per l' Athletico Paranaense , squadra brasiliana nella quale milita l'ex centrocampista, tra gli altri, di Juventus ed Inter . Match delle qualificazioni Mondiali, il Cile sfida la Colombia all'Estadio Monumental David Arellano. Il punteggio è di 0-0, quando al minuto 73 Vidal deve lasciare il terreno di gioco dolorante, per un problema al ginocchio destro.

Cile, Vidal via in ambulanza

Vidal sostituito da Aranguiz, abbandonando il campo in barella e recandosi sull'ambulanza all'esterno della struttura, raggiungendo così l'ospedale per ulteriori accertamenti. A testimoniare tutto ciò un video circolato sui social, nel quele è stata ripresa la scena del classe 1987 intento ad essere adagiato sull'ambulanza, visibilmente sofferte. A confermare la gravità dell'infortunio, il comunicato diramato dal Cile nelle ore successive: "Lo staff medico della Nazionale cilena comunica che il calciatore Arturo Vidal ha riportato una lesione meniscale traumatica acuta con blocco articolare che necessita di una soluzione chirurgica, che verrà effettuata domani in accordo con lo staff medico del suo club. L'intervento sarà effettuato dal Corpo sanitario della Nazionale cilena". La sfida tra Cile e Colombia è proseguita dopo l'uscita di Vidal, terminando comunque a reti bianche: protagonista Alexis Sanchez in campo per 90', a riposo Juan Cuadrado dopo i problemi fisici dei giorni scorsi. Ora entrambi i calciatori dell'Inter rientreranno in vista del derby col Milan di sabato pomeriggio.