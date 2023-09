Toronto scarica Insigne e sogna Giovinco: l’ex Juve si allena in gruppo

"Imbarazzante, "orribile", "il peggiore" - queste sono le parole che usano i tifosi del Toronto per attaccare Insigne. La scintilla tra l'attaccante italiano e la squadra canadese non è scattata. La classifica parla chiaro: 22 punti in classifica in 28 partite e ultimo posto. L'ex Napoli e Bernardeschi per ora non sono riusciti ad alzare il livello della squadra.