Verratti: “In Qatar per amore. Addio Psg? A Luis Enrique dico…”

"Volevo vivere un'esperienza diversa e non volevo andare in un'altra squadra in Europa dove avrei potuto affrontare il Psg". Così Marco Verratti nel corso di una intervista a l'Equipe ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad accettare le offerte dell'Al Arabi nel campionato del Qatar. Il giocatore ha già esordito in Stars League, conquistando una vittoria e una sconfitta. Il centrocampista italiano ha poi risposto anche a Luis Enrique, dopo le indiscrezioni sul dialogo che ha avuto con il tecnico prima del suo addio. "Tu con me non giocherai mai. Se il prototipo di giocatore che odio", gli avrebbe detto l'allenatore per convincerlo ad andare via.