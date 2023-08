"Verratti scaricato da Luis Enrique con una frase": l'indiscrezione

PARIGI (Francia) - Nonostante abbia regolarmente partecipato alla tournée estiva in Asia con la squadra, Marco Verratti non ha raccolto minuti in campo dall'inizio della stagione e la sua avventura al Paris Saint-Germain si può considerare ormai conclusa .

Il centrocampista italiano non rientra nei piani del nuovo allenatore Luis Enrique. Secondo quanto scritto da Le Parisien, l'allenatore spagnolo lo avrebbe confermato - in maniera chiara e schietta - vis-à-vis al calciatore, Campione d'Europa con la Nazionale italiana a Euro2020: "Tu con me non giocherai mai". Una chiusura totale, espressa tra l'altro dinanzi al ds del Psg Luis Campos che non a caso sta lavorando per trovare una sistemazione a Verratti, ormai uno dei veterani della squadra.

Verratti in Qatar: le cifre

Niente Arabia Saudita, però, per Marco Verratti, dopo i contatti con Al Alhi e Al Hilal, club che non sono stati in grado di soddisfare le richieste del Psg. Nel futuro del 30enne centrocampista scuola Pescara e vecchio pallino della Juventus, ci sarebbe piuttosto il Qatar: l'Al Arabi, infatti, verserà 45 milioni di euro, bonus compresi, per il suo cartellino. Ora si attende il sì del giocatore che non dovrebbe tardare ad arrivare, vista la decisione di Luis Enrique di non coinvolgerlo nel proprio progetto tecnico.

