Pirlo fa fumare negli spogliatoi: l'accusa da un ex giocatore in Turchia

Cosa può accomunare Colin Kazim-Richards e Andrea Pirlo? Il Karagumruk, squadra turca, che l'ex Juve ha allenato. Uno dei suoi giocatori in rosa era proprio l'ex Feyenoord e Celtic Glasgow. Il centrocampista offensivo, ora svincolato, ha rivelato un aneddoto sull'esperienza dell'allenatore italiano in Super Lig un'intervista sul canale YouTube Filthy Fellas. " Faceva fumare negli spogliatoi, anche durante l'intervallo e mentre dava le indicazioni ".

Colin Kazim-Richards e l'aneddoto su Pirlo

Queste le dichiarazioni del giocatore: "Se ci faceva fumare? Sì. Avevamo tanti italiani in squadra che lo facevano. Poi dipende dall'allenatore. Lo scorso anno con Pirlo avevano il permesso di farlo. E certi calciatori si accendevano continuamente sigarette, mentre il tecnico parlava li vedevi fumare... È una cultura totalmente differente, potevi farlo tranquillamente. Sia ben chiaro che la mia non è un'accusa, non c'è nulla di illegale". Chi sono gli italiani che hanno fatto parte della rosa del Karagumruk? Viviano, Biraschi, Ricci, Borini e per metà stagione Bertolacci. Pirlo non sta vivendo un bel periodo ora alla Sampdoria, al penultimo posto in classifica, con la vittoria che manca addirittura dalla prima giornata contro la Ternana. Di tensione ora ne avrà tanta e questo retroscena va ad aggiungersi ai suoi pensieri.