Cristiano Ronaldo infinito: tre nuovi record e l'obiettivo: "Farò 900 gol"

Nuovi record per Cristiano Ronaldo , ancora decisivo con la maglia del Portogallo . Il fenomeno ex Juventus ha segnato una doppietta nella vittoria dei lusitani contro la Slovacchia nelle qualificazioni a Euro2024 , regalando alla sua nazionale il pass per la fase finale del prossimo Europeo. E conquistando nuovi record. CR7 è infatti diventato il primo giocatore della storia capace di qualificarsi a 6 campionati Europei in carriera.

Ronaldo e il prossimo obiettivo: "Arrivare a 900 gol"

Ronaldo non si pone limiti e pensa già al futuro, fissando i prossimi obiettivi personali. "Mi sto godendo il momento, mi sento bene, il mio corpo sta rispondendo a quello che gli ho dato in questi anni. Sono felice sia in Nazionale che nel club. Ho segnato tanti gol e mi sento bene fisicamente. Non voglio nessun infortunio o altri problemi, per poter essere di nuovo nella fase finale dell’Europeo e giocare con la mia nazionale" ha detto CR7. Poi, replicando a Jorge Nuno Pinto da Costa, presidente del Porto che lo ha sfidato a raggiungere quota 1000 gol in carriera, l’ex Juventus ha dichiarato: "Quota mille gol? Sarà abbastanza difficile, ma si tratta di vedere come sto mentalmente, le mie motivazioni. Sono fiducioso di arrivare a 900, ma 1000 gol sono tante pietre da rompere…".