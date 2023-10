Sanabria-Messi, il centravanti del Toro non ci sta: "Nego ogni cosa"

Messi e Sanabria ai ferri corti? L'attaccante del Torino ha utilizzare il suo profilo Instagram per commentare quanto accaduto nella partita tra l' Argentina e il Paraguay , valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali, con una discussione tra l'argentino e il paraguaiano e un video che mostra uno sputo a fine battibecco, con una prospettiva poco chiara. Lo stesso Messi poi dichiarerà a fine partita che lui non si era accorto di nulla, ma nello spogliatoio gli avevano riferito di uno sputo addosso ricevuto da un avversario.

Sanabria a Messi, la versione dell'attaccante del Toro

Sanabria ha scritto: "Mi sento obbligato e negare quello che è successo per il semplice fatto che sto vedendo colpita la mia famiglia e stiamo ricevendo molteplici minacce per un evento mai accaduto. Non farei mai una cosa del genere nei confronti di un collega professionista o di una persona, per rispetto. Che esempio darei alle mie figlie? Commettere un atto del genere? Vi consiglio di vedere tutte le immagini".