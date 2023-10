Mbappé, guarda il gol assurdo in allenamento: non ci crede neanche lui!

Anche se per Francia-Scozia l'allerta è massima dopo l'attentato prima di Belgio-Svezia , a Lille la speranza è che tutto fili per il verso giusto; che dopo una notte drammatica si torni a parlare solo di calcio e campioni. Un fuoriclasse lo è di certo Kylian Mbappé , che al termine della rifinitura pre-partita ha realizzato un gol pazzesco.

Verso Francia-Scozia, il gol pazzesco di Mbappé

Mbappé si è fermato in campo per divertirsi con qualche tiro in porta al termine dell'ultimo allenamento prima dell'amichevole in programma stasera alle 21 allo stadio Pierre Mauroy di Villeneuve d'Ascq. E si è divertito, eccome! Con una sforbiciata stupenda ha infilato la palla all'incrocio dei pali facendo esultare tutti i presenti sul campo poi, lui stesso incredulo per la bellezza del gesto acrobatico, vincente, è corso ridendo e gridando di gioia quasi istericamente in direzione del tunnel degli spogliatoi che ha imboccato, festante. Fortuna ha voluto che il social media manager della nazionale francese fosse presente sugli spalti a riprendere. Immediato il post del video, che è diventato, ovviamente, subito virale.