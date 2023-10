Francia-Scozia, allerta massima dopo l'attentato prima di Belgio-Svezia

Belgio-Svezia rinviata, a Bruxelles il sospetto attentatore in rianimazione e cresce la tensione a poche ore dall'amichevole tra Francia e Scozia in programma stasera alle 21. Come riportato da RMC Sport, il ministro dell'Interno Gérald Darmanin ha annunciato il raddoppio delle forze mobilitate in occasione del match in programma allo stadio Pierre-Mauroy, vicino a Lille. Massima attenzione all'indomani dell'attentato che ha provocato due morti e un ferito , la sicurezza sarà rafforzata allo stadio Pierre Mauroy di Villeneuve d'Ascq.