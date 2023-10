Cristiano Ronaldo, due prodezze in Champions asiatica: Al Nassr ok

RIYADH (Arabia Saudita) - Cristiano Ronaldo c'è sempre! Lo sa bene l'Al Nassr che si aggrappa ancora una volta, dopo l'ultima vittoria in Saudi League, alle magie del fenomeno portoghese per conquistare le terza vittoria su tre gare nel girone di Champions asiatica. Prestazione monstre di CR7 che con una doppietta regala la vittoria ai gialloblu nel rocambolesco 4-3 contro l'Al Duhail, formazione del campionato qatariota con la stella Coutinho in campo dal primo minuto.