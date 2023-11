Ndombele, l'hamburger della discordia: l'ex Napoli finisce fuori rosa

ISTANBUL - Continua il periodo no per Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese, laureatosi campione d'Italia con il Napoli, non è stato riscattato dagli azzurri ed è tornato al Tottenham, proprietario del cartellino, che lo ha subito girato in prestito al Galatasaray. La sua avventura in Turchia, però, potrebbe già essere giunta al capolinea a causa di una forma fisica deficitaria che lo ha costretto a collezionare appena 93 minuti in quattro partite di campionato, partendo soltanto una volta tra gli undici titolari.