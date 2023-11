Argentina, non basta super Ruberto: errore Echeverri, Germania in finale

La Germania ha raggiunto la finale del Mondiale U17 battendo in semifinale l' Argentina di Claudio Echeverri . Il classe 2006 è stato protagonista a metà della super sfida contro i tedeschi: dopo l'exploit con il Brasile (tripletta) è mancato il gol all'argentino per provare a raggiungere la finale ed emulare Leo Messi in Qatar. La formazione allenata da Diego Placente ha dovuto arrendersi ai calci di rigore dove il talento del River Plate ha sbagliato il tiro dagli undici metri. Nelle ultime settimane, però, in tanti hanno osservato le sue gesta nella competizione iridata: i top club si sono già messi in fila, tra cui anche la Juve. I bianconeri lo avevano visionato nel 2017 in un torneo giovanile .

Argentina ko, Germania in finale

Tanti gol e tantissime emozioni nella prima delle due semifinali del Mondiale U17. In Indonesia, Argentina e Germania hanno dato vita a una partita spettacolare chiusa con il risultato di 3 a 3. Alla Seleccion non è bastata la tripletta di Augustin Ruberto per accedere alla finalissima perché i tedeschi ai calci di rigore sono riusciti a qualificarsi all'ultimo turno della competizione. Il primo tempo si è chiuso con l'Albiceleste in vantaggio grazie a uno straordinario Ruberto. Nella ripresa, però, i tedeschi trovano il pari con Brunner (autore anche del momentaneo 1 a 0) prima di andare avanti con Moerstedt. Quando tutto sembrava ormai chiuso è arrivata, in pieno recupero, la doccia fredda per la Germania: l'asse del River ha trovato un pari insperato: Echeverri ha servito Augustin Ruberto, bravo al 97esimo a depositare in rete. Un gol che avrebbe potuto dare una svolta emotiva in positivo, ma ai rigori gli errori del classe 2006 e Mastantuono sono stati decisivi e alla fine sono stati i tedeschi a festeggiare. In finale ora attendono la vincente tra Francia e Mali.