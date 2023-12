"Il Leganes appoggia la Superlega", la sorprendente nota. Ma la verità è un'altra

"Il Leganes, dopo l'incontro con le alte autorità che compongono la Superlega, ha finalmente deciso di sostenere questa competizione. In questo modo, la prossima stagione la squadra affronterà formazioni come Bayer Leverkusen, Real Madrid, Inter o PSG a eliminazione diretta". Si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Leganes, che annuncia il suo 'ingresso' nella Superlega. Oggi, però, in Spagna è il 'Dia de los Inocentes', il corrispettivo del nostro pesce d'Aprile. Si tratta quindi di uno scherzo da parte del club spagnolo.