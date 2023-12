Kane ha trovato casa: è una lussuosa villa dove è stato girato un famoso film

Harry Kane ha trovato casa in Germania. Il centravanti inglese, arrivato al Bayern Monaco in estate per 100 milioni dal Tottenham, nei primi mesi della sua nuova esperienza ha vissuto da solo in un hotel di lusso. L'attaccante ha ora trovato un posto tutto suo: si tratta di una villa lussuosa situata in un sobborgo meridionale di Monaco. Un vero e proprio gioiello che nasconde un passato decisamente importante. Secondo il podcast della Bild "Bayern Insider", prima di lui uno degli inquilini era Lucas Hernandez, fratello di Theo ex Bayern finito al Psg.