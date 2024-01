Supercoppa, Barcellona e Real Madrid hanno già vinto: ecco perché

BARCELLONA - Il primo dei tre derby madrileni in programma nei prossimi 26 giorni si disputerà stasera in una capitale, ma non in quella spagnola. Sarà Riad , infatti, a ospitare anche quest'anno la final four della Supercoppa di Spagna che precede di una settimana quella italiana. Stessa città, stesso stadio. Così come Real , Atlético , Barcellona e Osasuna , infatti, anche Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina si sfideranno, dal 18 al 22 gennaio, nella nuova casa di Cristiano Ronaldo, il King Saud University Stadium , l'impianto con una capienza di 25 mila spettatori che ospita le partite casalinghe dell'Al Nassr, una delle big four della Saudi Pro League.

Ancelotti a caccia del record: le sue parole

A Riad, il tecnico emiliano cerca il suo undicesimo titolo, quello che gli permetterebbe di raggiungere Zinedine Zidane al secondo posto dei tecnici più laureati della storia merengue. Davanti a loro, soltanto un mito, anzi, il mito, il condottiero del Grande Real Madrid di Di Stefano: a quota 14 c'è, infatti, Miguel Muñoz che, però, dopo l'ultimo rinnovo di Ancelotti - che ha firmato fino al 2026 - potrebbe anche finire per perdere questo record: "La squadra sta bene, entusiasmo e fame non mancano mai. L'intenzione è quella di fare una grande partita, consapevoli del fatto che, nella gara giocata in campionato al Metropolitano, l'Atlético ci ha fatto molto male". Ed è proprio quella dello scorso 24 settembre l’unica sconfitta stagionale dei blancos. Non a caso, Ancelotti non si è mostrato granché entusiasta di dover affrontare i colchoneros, dopo la Supercoppa, anche negli ottavi della Copa del Rey, giovedì 18 gennaio, e infine in campionato, il prossimo 4 febbraio: "No, non mi piace, ma il calendario è quello che è. Sono sicuro che anche loro penseranno la stessa cosa. Siamo due squadre forti e scontrarci è sempre duro. I tifosi, invece, sicuramente si divertiranno".