Bonucci-Fenerbahce, c'è l'annuncio del club turco: "Arriva a Istanbul..."

L'avventura di Bonucci all'Union Berlino è durata solo pochi mesi. L'ex difensore della Juventus, dopo i sondaggi di alcune squadre di Serie A, h a scelto la destinazione Turchia . Il giocatore ha preso un volo privato insieme all'agente Alessandro Lucci, pronto per mettere nero su bianco. Sarà un nuovo giocatore del Fenerbahce . Questo il comunicato della società: "Il club sta lavorando per rafforzare la squadra durante la finestra di calciomercato. Ha avviato le trattative per il trasferimento con il difensore Leonardo Bonucci . Il calciatore italiano arriverà oggi a Istanbul per accertamenti sanitari e ulteriori incontri".

Bonucci al Fenerbahce, le cifre dell'affare

L'Union Berlino riceverà un indennizo simbolico per il cartellino, mentre il centrale dovrebbe percepire 1,3 milioni di stipendio fino a giugno. Giocherà insieme ad un'altra conoscenza del calcio italiano, Edin Dzeko, fondamentale come intermediario nella trattativa. Al momento il Fenerbahce è al primo posto, a pari punti (47) con il Galatasaray degli altri ex Serie A Muslera, Torreira, Oliveira, Mertens e Icardi. Una bella rappresentanza del Bel Paese. L'ex Juve andrà a rafforzare il reparto arretrato, garantendo l'esperienza necessaria per lottare per la vittoria della Superlig. Una scelta per mettersi in mostra e per ritrovare la fiducia che in Germania ha perso. Con gli occhi puntati sempre sull'azzurro...