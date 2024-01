Bonucci, niente ritorno in Italia...per ritrovare l'Italia: sarà Fenerbahce

Leonardo Bonucci ha accettato l'offerta del Fenerbahce. La notizia arriva dopo il colpo di scena nella trattativa con la Roma che ha visto i Friedkin ritirarsi dalla contesa per il difensore azzurro. L'ex Juventus ha così deciso di lasciare la maglia dell'Union Berlino, squadra a cui si è unito nell'estate 2023, per raggiungere ad Istanbul un'altra ex conoscenza del calcio italiano ovvero Edin Dzeko. Sarebbe stato proprio il giocatore bosniaco a convincere il difensore ad accettare il contratto con scadenza giugno 2024 offerto dal club turco.