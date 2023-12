Bonucci spacca la Roma: dopo la Juve Mourinho lo aspetta ma…

ROMA - Leonardo Bonucci, da una vita abituato a dividere. Era successo alla Juventus, poi al Milan, ora all’Union Berlino e nonostante a Roma non sia ancora arrivato, il suo possibile approdo in giallorosso ha già spaccato la tifoseria. Le parti continuano a trattare a oltranza, festività incluse, perché a Mourinho serve un centrale con urgenza visto che a gennaio Ndicka partirà per la Coppa d’Africa, mentre il rientro di Smalling è ancora un punto interrogativo. Restano Mancini e Llorente, più Kumbulla che però non è ancora mai stato convocato dopo la rottura del legamento crociato. Per questo la Roma vuole chiudere velocemente l’operazione, provando già ad averlo a disposizione per la prima gara di campionato del 2024, quella con l’Atalanta all’Olimpico.