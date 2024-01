Scandalo Coppa d’Africa: “Nato nel 1990, ma la madre è morta nel 1986”

Ricordate il caso Eriberto-Luciano al Chievo Verona? Ora la storia potrebbe ripetersi. Il protagonista è Guelor Kanga Kaku , centrocampista della Stella Rossa e della Nazionale del Gabon . In vista dell'inizio della Coppa d'Africa in Costa d'Avorio è stato sollevato un polverone sulla vera identità del calciatore in questione. Il giocatore ha sempre dichiarato di essere nato il 1 settembre del 1990, ma secondo i registri della CAF sarebbe impossibile. Il motivo? La madre del calciatore sarebbe morta nel 1986. Un'incongruenza che ha portato all'apertura di un'indagine.

Scandalo Kanga: "Non è del Gabon e la sua età e nome sono falsi"

La Caf ha invitato il giocatore a comparire per rilasciare una dichiarazione dettagliata su questa vicenda. La Federazione calcistica del Congo aveva già esposto una denuncia nel 2021, in cui veniva spiegato come il vero nome del calciatore fosse Guélor Kiaku Kiaku Kiangana e il luogo di nascita Kinshasa, una città che non fa parte del Gabon. La sua data di nascita dovrebbe corrrispondere invece al 5 ottobre 1985, ben cinque anni di differenza. Per questo motivo gli è stato chiesto di dimostrare la propria età prima dell’inizio della Coppa d’Africa e la sua storia ha fatto il giro del mondo. Intanto con la Nazionale del Gabon ha già collezionato 63 presenze e ha messo a segno due gol. Il mistero si infittisce.