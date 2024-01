Bonucci, vittoria all'esordio con il Fenerbahce: "Ringrazio i tifosi"

La nuova avventura di Leonardo Bonucci con la maglia del Fenerbahce inizia nel migliore dei modi. Dopo i mesi difficili vissuti in Germania nell'Union Berlino, l'ex difensore centrale della Juventus ritrova il sorriso in Turchia: ha scelto i gialloblu di Istanbul, nel bel mezzo della lotta per il titolo con il Galatasaray di Mauro Icardi. Il Fenerbahce guida la classifica con 53 punti , a +5 sull'inseguitrice in campo domani. La formazione di Kartal si è infatti imposta per 1-0 sul campo del Gaziantep nella prima giornata del girone di ritorno del massimo campionato turco. A decidere il match - dopo un rigore fallito da Dzeko - un gol di Kahveci . Per Bonucci esordio al 38' del primo tempo, quando ha preso il posto dell'infortunato Aziz.

Bonucci, le parole dopo l'esordio in Turchia

Al termine della sfida vinta in casa del Gaziantep, Leonardo Bonucci ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Grazie ai nostri tifosi. Mi hanno supportato molto e ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine. I tre punti sono molto importanti per me e per la squadra. Eravamo in campo per vincere, lo volevamo tanto. Abbiamo vinto con un gol importante. Quando non siamo riusciti a segnare un gol nei primi minuti, questo tipo di partite può diventare difficile. Ero in tribuna durante la partita di Konya. L'atmosfera era davvero fantastica. I tifosi del Fenerbahçe sono davvero incredibili!".