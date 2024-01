Il calcio tra Gaza, Israele e Palestina: bombardamenti, arresti e Coppa d'Asia

Per decenni è passata l’idea che il calcio, lo sport più in generale, sia neutrale. Un’idea sbagliata e falsa, visto che entrambi sono stati spesso usati per lanciare messaggi politici, sia sotto le dittature che nelle moderne democrazie. Non fa eccezione quello che sta accadendo i questi giorni relativamente alla guerra tra Israele e Hamas che si è drammaticamente innestata nel conflitto araboisraeliano e in quello israelopalestinese. L’attacco di Hamas del 7 ottobre e la risposta di Israele hanno indignato e stanno indignando il mondo intero, una guerra senza esclusione di colpi dove i civili hanno pagato e stanno pagando il prezzo più alto.