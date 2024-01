Uno scudetto vinto, 27 gare in Champions: riconoscete l'ex nazionale francese?

Difficile da riconoscere così di primo impatto, forse i più attenti avranno capito di che giocatore si tratta ma negli ultimi mesi è davvero cambiato tantissimo. E se vi dicessimo che è passato anche dall'Italia, solo per una stagione però. Già il dettaglio non è indifferente perché in Serie A ha giocato proprio nell'ultimo anno. Sì, proprio così con la maglia del Napoli con cui ha vinto anche uno scudetto e giocato diverse gare in Champions League. Diverse le presenze con gli azzurri anche se non tantissime da titolare perché Spalletti gli ha sempre preferito Anguissa e Zielinski nel centrocampo dei partenopei. Ora è più chiaro? Sì, è lui: Tanguy Ndombele .

Ndombele, le immagini virali

Dopo aver vinto lo scudetto in Italia con la maglia del Napoli, per Tanguy Ndombele è stato il momento di fare ritorno al Tottenham. Le valigie, però, non sono mai state disfatte perché come è tornato è ripartito verso un nuovo prestito, come negli ultimi tre anni. Stavolta la sua destinazione è stata la Turchia e più precisamente al Galatasaray, dove tra l'altro giocano Icardi, Mertens, Torreira e Muslera vecchie conoscenze della Serie A. A diventare virale sui social però non è stata tanto una sua prestazione o un suo gol, bensì lo stato di forma in cui si è presentato. Già dalle foto si nota come il centrocampista sia in sovrappeso e l'immagine del suo ingresso in campo nella gara di Coppa di Turchia contro l'Umraniyespor è stata lampante. È entrato al 63esimo al posto di Nelsson, ma al colpire è stata appunto la sua condizione atletica e fisica. In stagione non ha trovato un minutaggio elevato: appena 385' in totale, spalmati in undici presenze. Un passo indietro rispetto a quello visto con la maglia del Napoli.