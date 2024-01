“Onana chiede spiegazioni, Eto’o lo ignora: caos Camerun”

Dall'incubo Premier League all'incubo Coppa d'Africa: non c'è pace per André Onana. Se è vero che ciò che inizia male finisce peggio, l'ex portiere dell'Inter sembra procedere, spedito, lungo i bianari di una costante e inarrestabile involuzione: ha saltato l'esordio in Coppa d'Africa dopo essere stato autorizzato ad arrivare in Costa d'Avorio appena un giorno dopo aver giocato con il Manchester United contro il Tottenham, ed è finito in panchina dopo la prestazione contro il Senegal (3-1).