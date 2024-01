Mancini passa agli ottavi da primo: l'Arabia Saudita se la vedrà con la Corea del Sud

L'Arabia Saudita ha pareggiato 0-0 contro la Thailandia nell'ultima giornata della fase a gironi della Coppa d'Asia. La squadra di Roberto Mancini si qualifica così da prima classificata nel gruppo F e negli ottavi troverà la temibile CoreadelSud, passata come seconda alle spalle del Bahrain. La Thailandia, invece, chiude al secondo posto e troverà l'Uzbekistan. Contro la Thailandia, l'Arabia ha anche fallito un rigore con Radif in avvio di partita. Nell'altra gara del girone, ininfluente per la classifica, pareggio 1-1 tra Kyrgyzstan e Oman.