Ronaldo, niente sfida con Messi: Luis Castro spiazza tutti in conferenza

Ci sono immagini destinate a restare nella storia e nella mente di chi ha potuto ammirare in questa epoca l'eterna sfida tra Cristiano Ronaldo e Messi. L'immagine in questione è la foto dei due campioni che si affrontano in una partita a scacchi. Un fotomontaggio da parte della fotografa Annie Leibovitz che ha immortalato, in tempi diversi, il portoghese e l'argentino in un'insolita veste. Insomma, la foto ha fatto il giro del web prime dei Mondiali in Qatar nel 2022 e in questi giorni molti tifosi speravano di rivedere ancora una volta, forse l'ultima, i due talenti affrontarsi sul campo. Una sorta di 'Last Dance' nella gara tra Al Nassr e Inter Miami, in programma giovedì 1 febbraio alle ore 19 per la Riyad Season Cup, ma tutto questo non sarà possibile.