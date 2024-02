Clamoroso Laporta: "Nella Superlega ci sono Inter, Milan, Napoli e Roma"

Novità sul fronte Superlega . Sarebbero quattro le italiane pronte a partecipare. A svelarle è stato il presidente del Barcellona Joan Laporta nel corso di un'intervista ai microfoni di RAC1. "Si cerca di competere e di garantire la sostenibilità. Potrebbe esistere già dalla prossima stagione o dalla stagione 2025/2026 . Che vengano o meno i club inglesi non me ne importa. A un club si fa una proposta in cui, solo partecipando, gli dici che guadagnerà 100 milioni. Sono soldi che non si guadagnano nemmeno vincendo la Champions League ".

Superlega, le possibili partecipanti

I dettagli sulle possibili partecipanti: "Barcellona, RealMadrid, Inter, Milan, Napoli, Roma, Marsiglia, tre olandesi, Bruges e Anderlecht. Sono 16 o 18 squadre, ma sarebbe meglio con 16. Nella CoppadeiCampioni del 1955 hanno partecipato poche squadre e guarda che tipo di campionato è ora, la competizione per eccellenza in Europa" ha aggiunto Laporta.

Laporta attacca il Real Madrid

L'occasione è stata propizia anche per un affondo nei confronti degli storici rivali del Real Madrid: "Il Real non si sta comportando bene, sta facendo un esercizio di cinismo che non è accettabile. Aguirre ha esteso il periodo di indagine su richiesta del Real Madrid (sul caso Negreira, ndr). Loro, che hanno governato il potere sugli arbitri, non possono parlare molto. Guarda chi sono stati per 70 anni, dirigenti o soci del Madrid. Stanno facendo un esercizio di cinismo che non accettiamo".