Il papà è un ex Milan e lo zio un ex Inter: giocherà con Messi. Lo riconosci?

Redondo raggiunge Messi all'Inter Miami

Proprio così. L'identikit iniziale è quella del papà Fernando e lui è Federico Redondo. Di ruolo centrocampista proprio come il padre, è nato a Madrid nel 2003. Il calcio, come è facilmente intuibile, è sempre stato parte integrante della sua vita. Sin da bambino ha seguito le gesta in campo del padre e ha sempre voluto seguirne le orme. Federico cresce infatti nell'Argentinos Juniors, dove riesce a debuttare nel luglio 2022 contro il Tigre ad appena 19 anni. Redondo è stato anche inserito da Mascherano nella rosa della nazionale argentina Under 20 che ha partecipato agli ultimi Mondiali.