"Arbitro, ma quale rigore?": incredibile in Qatar, il presidente entra in campo

L'ultima partita del campionato qatariota tra Al-Wakra e Al-Sadd ha suscitato più di una polemica. Sheikh Khalifa bin Hassan Al-Thani , presidente dei padroni di casa, è infatti sceso addirittura in campo per protestare contro l'arbitro per la concessione di un calcio di rigore.

Incredibile in Qatar, presidente in campo dopo un rigore

La partita in questione tra Al-Wakra e Al-Sadd è terminata 0-0, nonostante un calcio di rigore concesso agli ospiti al 70'. Una decisione che ha mandato letteralmente su tutte le furie il presidente dell'Al-Wakra, che è sceso addirittura in campo dalle tribune per protestare contro il direttore di gara. Nonostante questo, dopo qualche minuto di imbarazzo generale in cui i calciatori hanno provato in tutti i modi a placare la furia del presidente, l'arbitro non ha cambiato la decisione, confermando il rigore. Alla fine Afif, l'eroe della nazionale qatariota nell'ultima Coppa d'Asia, ha comunque fallito l'opportunità dagli 11 metri, con il match che si è chiuso dunque in parità.