Bonucci a picco, Icardi provoca: in Turchia non si parla d’altro

Galatasaray e Fenerbahce è una gara molto sentita in Turchia, talmente sentita persino quando non si trovano a giocare una contro l'altra. Una rivalità accesa in un match che ha sempre regalato sfide importanti per quanto riguarda la vetta della classifica. Ma a far parlare di queste due squadre è stato Mauro Icardi. L'attaccante dei giallorossi ha seguito la gara di Coppa dei rivali e poi ha postato una storia particolare che ha fatto commentare tanti tifosi.