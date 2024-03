Olsson, Svezia in ansia: "Pochi progressi, rarissima condizione infiammatoria"

"Per Olsson pochi progressi"

La nota del club continua andando nello specifico: "Le condizioni di Kristoffers Olsson sono ora valutate come stabili e i medici continuano a vedere pochi progressi. Allo stesso tempo, scoprono che Kristoffer ha un grado di coscienza crescente. Nei prossimi tempi i medici proveranno lentamente a staccare il centrocampista svedese dal respiratore, ma resta ricoverato in terapia intensiva, così come è ancora incerto dire qualcosa sull'orizzonte temporale delle cure e sulla prognosi finale. Kristoffer è ancora circondato dai suoi parenti stretti e da membri dello staff dell'FC Midtjylland ed è in cura da specialisti del settore".