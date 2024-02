Collassa a casa, ora lotta tra la vita e la morte: la Svezia in ansia

Anche il club di appartenenza ha diramato un comunicato, spiegando nel dettaglio quanto accaduto e le condizioni di Olsson: "Alla luce delle crescenti voci e speculazioni sul motivo della recente assenza di Kristoffer Olsson, ci sentiamo in dovere di fare questo annuncio al pubblico. Il 28enne giocatore della nazionale svedese ha perso conoscenza nella sua abitazione martedì 20 febbraio ed è stato trasferito all'ospedale universitario di Aarhus, dove è ricoverato e attaccato a un respiratore. Kristoffer Olsson soffre di una malattia cerebrale apparentemente acuta che non è dovuta a nessun tipo di autolesionismo, né è causata da fattori esterni. Un'équipe di esperti medici danesi sta attualmente lavorando sodo per formulare una diagnosi e iniziare il trattamento adeguato".

Infine la squadra danese sottolinea: "Da quando è stato ricoverato in ospedale, Kristoffer è circondato dai suoi familiari più stretti e dai membri dello staff dell'FC Midtjylland e viene curato da specialisti del settore. L'FC Midtjylland invita il pubblico a mostrare rispetto e comprensione, in modo che Kristoffer, la sua famiglia e i medici possano godere della tranquillità necessaria per garantire la guarigione e il recupero di Kristoffer nel miglior modo possibile. Tutti all'FC Midtjylland sono ovviamente profondamente colpiti dall'improvvisa malattia di Kristoffer e i nostri pensieri e il nostro pieno sostegno vanno a Kristoffer e alla sua famiglia. L'FC Midtjylland non ha altre dichiarazioni al momento, ma informerà il pubblico quando si presenteranno notizie significative".