Paura Budimir: l’ex Serie A sviene dopo uno scontro sanguinoso

Grande spavento in Liga durante il match giocato tra Las Palmas e Osasuna . Una partita terminata per 1-1 , con le uniche emozioni che sono arrivate ad inizio ripresa: al 49' il gol del vantaggio ospite con Unai Garcia Lugea, mentre al 52' è arrivato il pareggio firmato Kirian Rodriguez. Ma a tenere alta l'attenzione di calciatori e spettatori è quello che è accaduto negli ultimi scampoli di partita ad Ante Budimir .

Paura in Liga: Budimir perde conoscenza

L'attaccante dell'Osasuna, vecchia conoscenza del campionato italiano dove ha indossato le maglie di Crotone e Sampdoria, è stato sfortunato protagonista di uno scontro aereo e una brutta caduta al suolo a fine gara. Un colpo, ricevuto in pieno volto, che gli ha provocato la perdita di parecchio sangue, costringendolo alla sostituzione. Il centravanti, al 91', si è così accomodato in panchina.

Ma nel momento in cui, successivamente, ha provato a dirigersi verso gli spogliatoi ha perso conoscenza, venendo subito trasportato in ospedale per i controlli del caso. Jagoba Arrasate, allenatore dell'Osasuna, nell'immediato post partita ha dichiarato: "Ci auguriamo di avere buone notizie, ma non posso affermarlo con certezza poiché aveva le vertigini e dopo il colpo subito ha perso conoscenza".