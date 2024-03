Sbaglia a porta vuota: niente Mondiale per Cristiano Ronaldo!

Il portiere la respinge corta, proprio sui piedi di Cristiano Ronaldo, che si trova la porta spalancata davanti a lui: un'occasione pazzesca, che non sbaglierebbe un dilettante, figuriamoci uno che ha vinto cinque Palloni d'Oro, ma... incredibilmente CR7 la calcia fuori, alla destra del palo, con una traiettoria che è sicuramente più difficile di quella che sarebbe servita per segnare.



L'errore è fatale, perché l'ottavo di finale di Champions League asiatica, va a finire ai calcio di rigore e la squadra di Ronaldo, l'Al-Nassr viene eliminata dall'Al-Ain, il club degli Emirati Arabi allenato da Hernan Crespo, altra vecchia conoscenza della Serie A. Curiosità, solo Ronaldo realizza il suo rigore, mentre gli altri compagni sbagliano tutti, compreso Brozovic.



E l'eliminazione dalla Champions asiatica è particolarmente dolorosa per Ronaldo e per il club perché comporta l'addio al Mondiale per club, competizione alla quale CR7 puntava per timbrare qualche altro record personale. Tra l'errore fatale sotto porta e la delusione per la mancata partecipazione al Mondiale, Cristiano vive il momento più nero da quando si è trasferito in Arabia Saudita.