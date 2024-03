CR7 e Brozovic, che errori: Al-Nassr fuori da Champions e Mondiale per Club!

Al-Nassr out dal Mondiale per Club

Un ko pesante per l'Al-Nassr, che comporta non solo l'eliminazione dalla Champions asiatica ma anche la mancata partecipazione al Mondiale per Club. Alla competizione, infatti, parteciperanno quattro squadre asiatiche: si tratta dell'Al-Hilal (Arabia), Urawa Reds (Giappone) alle quali si aggiungeranno la vincitrice della Champions asiatica e la squadra che si piazzerà al primo posto nel ranking AFC (Asian Football Confederation). Quest'ultima sarà sicuramente una squadra della Corea del Sud: lotta tra Jeonbuk Hyundai Motors e Ulsan Hyundai.