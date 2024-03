Ligue 1, post al veleno contro Piqué: "Ecco perché...". La risposta è spietata

Nella foto, si vede Pique tirare la maglia dell'attaccante francese per impedirne la fuga. Il post è poi accompagnato con il messaggio ironico: "Qui ebbe inizio la Kings league", un riferimento alla competizione di calcio a 7 ideata dell'ex difensore spagnolo nel 2023 e alle difficoltà patite in quella serata per tenere il passo di Mbappé. Un po' come dire "l'inizio della fine della carriera da calciatore".