Yildiz titolare ma Turchia ko come la Spagna. Poco Koopmeiners nel poker dell'Olanda

È l'Ungheria ad aggiudicarsi l'incontro amichevole contro la Turchia. Un incontro che ha visto il bianconero Kenan Yildiz tra gli 11 titolari scelti da Vincenzo Montella per la sfida di Budapest. Nonostante la partita non mettesse nulla in palio, per l'attaccante classe 2005 - che il 4 maggio compirà 19 anni - è stata l'occasione di mettersi in mostra per aggiudicarsi la maglia da titolare contro la Lazio sabato 30 marzo. La squalifica di Vlahovic e l'infortunio di Milik hanno infatti liberato un posto tra le gerarchie di Allegri per la sfida dell'Olimpico.