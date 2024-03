Yildiz, la Juve è pronta al regalo più grande: dalla Turchia sembrano sicuri…

Yildiz e il regalo Juve

La Juventus non ha nessuna intenzione di cedere Kenan Yildiz in futuro perché vuole farne un punto fermo della squadra. Un giocatore sul quale costruire un progetto importante e la conferma di questo è arrivata con il no all'offerta da 40 milioni da parte dell'Arsenal. Il classe 2005 per i bianconeri vale molto di più, almeno il doppio, e in questo senso avrebbe pronto un regalo per il futuro. Dalla Turchia sono certi di questo e per la prossima stagione il turco potrebbe essere il nuovo numero 10 dei bianconeri, vista la situazione di Pogba e la squalifica di 4 anni per doping (in attesa dell'ultimo appello al Tribunale di Losanna). Un numero speciale per continuare quel legame con la leggenda Del Piero e diventare sempre più centrale nel progetto Juve.