Diretta Germania-Olanda ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Ultimo test amichevole prima dell'Europeo per Germania e Olanda che questa sera si affrontano a Francoforte per limare gli ultimi dettagli e chiarire le idee a Nagelsmann e Koeman in vista delel convocazioni per la rassgena continentale. Momento positivo per le due nazionali con i tedeschi che hanno sconfitto per 0-2 la Francia grazie al gol lampo di Florian Wirtz e al raddoppio di Kai Havertz; gli orange arrivano invece dal poer contro la Scozia firmato dalle reti del rossonero Reijnders e dell'ex Roma Wijnaldum insieme aitimbri di Weghorst e Malen. Nell'Europeo di casa la nazionale di Nagelsmann si trova nel gruppo A insieme a Scozia, Svizzera ed Ungheria, gli olandesi dovranno invece fronteggiare Francia, Austria e la vincente dello spareggio fra Polonia e Galles (Gruppo D), in quello che si configura come uno dei gironi più affascinanti della competizione.