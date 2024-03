Francia ko con la Germania, 90' per Rabiot. Colpaccio Danilo, ansia Sommer

LIONE (Francia) - Ottima la Germania targata Nagelsmann capace di imporsi a Lione contro i vicecampioni del mondo della Francia nel test di avvicinamento ai prossimi campionati europei. Un Euro 2024 che i tedeschi giocheranno in casa e nel quale c'è la voglia di riscattare gli ultimi anni difficili della nazionale. Il primo segnale è arrivato contro i Bleus di Deschamps con Wirtz che dopo appena 20" va a firmare il gol del vantaggio su assist di Kroos, quest'ultimo appena tornato a disposizione per la convocazione dopo l'iniziale addio post Euro 2020. La reazione dei francesi è troppo timida, la grande chance è per il centrocampista della Juventus Rabiot (in campo per tutti e 90') che a porta spalancata viene intercettato sul più bello. Nella ripresa è ancora la Die Mannschaft a partire forte con Musiala che semina il panico nella difesa avversaria per poi servire Havertz che realizza il raddoppio con il più facile dei gol. I padroni di casa non riescono a ridurre lo svantaggio, nel finale una traversa su una azione di Mbappé mal gestita dalla retroguardia tedesca e una super voleé di Giroud non riescono a battere il portiere avversario. Finisce 0-2 tra i fischi del pubblico per i francesi.

Endrick stende l'Inghilterra

Sconfitta interna per l'Inghilterra vice campione d'Europa nell'amichevole di prestigio contro il Brasile. Nella prima frazione la Seleçao sfiora il gol con Paquetà che viene fermato solamente dal palo, nella ripresa regna l'equilibrio che viene spezzato solamente a 10' dall fine dai verdeoro. E' il futuro asse del Real Madrid ad ammutolire Wembley con l'assist di Vinicus Junior per la conclusione decisiva del gioiellino del Palmeiras Endrick, promesso sposo dei blancos in estate, entrato in campo da soli 8'. Festa dunque per il Brasile con il difensore e capitano della Juventus Danilo che ha giocato tutta la gara e anche in nazionale con la fascia al braccio.

Inghilterra-Brasile, tabellino e statistiche

Sommer ko con la Svizzera, ansia Inter

Pari a reti bianche per la Svizzera che dal 38' ha dovuto fare a meno di Sommer. Per il portiere dell'Inter un problema alla caviglia che lo ha costretto a chiedere il cambio prima dell'intervallo nel match contro la Danimarca, altra tegola per Inzaghi dopo lo stop di De Vrij con l'Olanda. 0-0 anche per la Croazia (avversaria dell'Italia nel girone dell'Europeo) che batte la Tunisia solo dopo i calci di rigore: Vlasic del Torino sbaglia il primo, ma i croati vincono ugualmente. Stesso risultato nei 90' per il Belgio a Dublino contro l'Irlanda e tra le europee vince solo l'Austria contro la Slovacchia con un netto 2-0. Nelle altre amichevoli internazionalei pareggia la Costa d'Avorio campione d'Africa che fa 2-2 con il Benin ed 1-1 per l'Uruguay che con un gol di Vecino riesce a recuperare la rete di svantaggio contro la selezione dei Paesi Baschi firmata da Djalo.