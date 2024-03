Allarme Inter, Inzaghi perde De Vrij: si apre il buco al centro della difesa

Problemi per l'Inter in difesa. La squadra di Simone Inzaghi, che tornerà in campo lunedì 1 aprile in casa contro l'Empoli, avrebbe dovuto fare affidamento su Stefan De Vrij. La brutta notizia arriva dal ritiro dell'Olanda, dove il centrale si è infortunato. Per ora prevale la cautela, ma in ogni caso toccherà allo staff medico nerazzurro valutare le condizioni del giocatore in questione. De Vrij ha avuto un problema agli adduttori che adesso lascia i nerazzurri in ansia per le ultime sfide di questa stagione nonostante l'enorme vantaggio in classifica sul Milan secondo.