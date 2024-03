Acerbi “Mi ha detto negro”, Juan Jesus protesta con l’arbitro di Inter-Napoli

Juan Jesus ha fermato l'Inter. Il più classico dei gol dell'ex è valso al Napoli un punto sul campo della capolista, fermandone la striscia di vittorie in campionato che durava da inizio 2024. Un brutto episodio in campo ha visto protagonista Francesco Acerbi . Intorno al 15esimo minuto della ripresa, Juan Jesus si è rivolto all'arbitro La Penna, indicando proprio il difensore nerazzurro: "Mi ha detto negro - sembra dire dal labiale, toccando un paio di volte la patch No to racism presente sulle maniche - e questo non va bene, non va bene". A fine partita, Juan Jesus è intervenuto ai microfoni di Dazn, smontando in parte il caso, dichiarando: "Cosa è successo con Acerbi? Quello che succede in campo resta in campo, lui è andato un po' oltre con le parole ma è un bravo ragazzo, ha chiesto scusa ed è tutto ok. Ci siamo abbracciati, dentro al campo ci sta di tutto, si è scusato e spero non accada più, è un ragazzo intelligente".