Morata, il curioso episodio in Spagna-Brasile. Il ct: “Dolore e imbarazzo”

Spagna-Brasile è stata senza dubbio la gara più divertente ed emozionante di questa sosta per le nazionali. Al Santiago Bernabeu le furie rosse e i verdeoro hanno pareggiato per 3-3, in una sfida in cui si sono messi in luce anche i due talentini di Barcellona e Real Madrid: Yamal con la Roja, Endrick con la Seleçao. Eppure il clima di festa e divertimento è decisamente cambiato sul finire di gara: protagonista Alvaro Morata.