"Iniesta e un ex stella della Serie A vicini all'acquisto di un club danese"

Andres Iniesta e Bojan Krkic sarebbero ad un passo dall'acquistare il FC Helsingor, club che milita nella Superliga danese (la massima competizione calcistica del paese nordico). Secondo il media danese Tipsbladet, la società NSN (Never Say Never), fondata da Andrés Iniesta insieme al socio Joel Borrás e alla quale partecipa anche Bojan Krkic, sta per diventare proprietà del club.

Iniesta e Bojan, avventuta in Danimarca

Se le indiscrezioni dovessero esssere confermate, Iniesta e Bojan otterrebbero l'85 per cento del club, mentre l'attuale proprietario Bo Bay Hougaard manterrebbe il restante 15 per cento. Un'operazione che può ammontare a circa 15 milioni di corone, in cambio di circa 2 milioni di euro, e salvare l'FC Helsingor da un futuro oscuro poiché sta attraversando una crisi sportiva che ha ricadute anche sul piano istituzionale.

L'Helsingor: dove gioca e in che posizione di classifica si trova

L'Helsingor è arrivato ultimo nella Superliga danese e ora deve giocare i playout per evitare di scivolare in seconda divisione. Con l'ingresso della NSN si entrerebbe in una nuova fase.