Dopo l'esonero a Natale, le dimissioni: il periodo nero dell'ex Juve prosegue

Continua il momento nero per Adrian Mutu. L'ex attaccante di Juve, Fiorentina e Parma in Italia ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni da allenatore del Cluj dopo la sconfitta in Coppa di Romania. Il rumeno si è seduto sulla panchina del club a gennaio, dopo l'esonero di Mandorlini, e dopo appena undici gare in cui ha raccolto 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha deciso di lasciare con la società che ha accettato la sua decisione. Un periodo non proprio positivo per lui perché a dicembre, durante il periodo di Natale, è stato licenziato dal Neftci PFK mentre era al funerale della madre. Insomma, non proprio la migliore delle situazioni.