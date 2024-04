Fenerbahce, clamorosa decisione per la Supercoppa: in 3 fingeranno l'infortunio

Nelle ultime settimane sono stati giornate intense in casa Fenerbahce. Dopo i fatti successi contro il Trabzonspor, con i tifosi di casa entrati in campo per aggredire i giocatori avversari , la società con il presidente Ali Koc ha convocato un'Assemblea Straordinaria che si è tenuta qualche giorno fa. In quel frangente gli oltre 20 mila soci si sono riuniti e hanno preso la decisione di non giocare la Supercoppa di Turchia contro il Galatasaray. La Federcalcio turca non ha concesso il posticipo della gara e il club ha deciso di presentarsi con la squadra U19.

Fenerbahce, niente Supercoppa di Turchia

Un segnale di protesta contro la Federazione, dopo aver deciso di onorare il campionato di SuperLig fino al termine della stagione, per la situazione del calcio all'interno del Paese. Quello di presentarsi con l'U19 è un atto obbligatorio per il Fenerbahce per non incappare in una sanzione ben più pesante, ovvero l'impossibilità di poter disputare la Coppa di Turchia per almeno due anni che è la misura stabilita in caso di mancata presentazione alla partita.

Quindi cosa succederà durante la finale? La società si preparerà come una gara come le altre e scenderà in campo con 9 giocatori tre dei quali fingeranno un infortunio non appena inizierà la partita. Ciò significherà che la partita dovrà essere interrotta poiché secondo il protocollo della federazione una formazione non può giocare se rimane con solo sei giocatori. La conferma di tutto questo è arrivata anche dai social del club perché ha messo l'allenamento svolto la mattina e dando appuntamento ai propri giocatori per una seduta pomeridian, ignorando di fatto la partita contro il Galatasaray.