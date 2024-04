Supercoppa Turchia, clamoroso: Galatasaray gol, Fenerbahce abbandona dopo 2’!

La decisione del Fenerbahce

La decisione del Fenerbahce di schierare i suoi giovani calciatori è stata in segno di protesta contro la Federazione, rea di non aver deciso di rinviare la gara e non aver designato un arbitro straniero, considerati dal Fenerbahce più imparziali rispetto ai fischietti turchi. Adesso la Federazione annuncerà la sua decisione nei prossimi giorni. La partita verrà verosimilmente considerata come 3-0 a tavolino in favore del Galatasaray.

Assurdo in Turchia, assalto ai giocatori del Fenerbahce