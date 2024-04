Sergio Rico, ritorno dall'inferno: diventa papà e i medici danno ok per giocare

Finalmente arrivano ottime notizie per Sergio Rico quasi un anno dopo il suo incidente a cavallo che lo ha tenuto lontano dal campo per moltissimo tempo. Il portiere del Psg , come annunciato da RMC Sport , potrà infatti tornare ad allenarsi con il resto della squadra. Durante il suo ricovero in ospedale il portiere spagnolo ha perso 20 kg ed è uscito dal coma lo scorso 19 giugno, uscendo dal reparto di terapia intensiva il 5 luglio.

Sergio Rico, il Psg e il ritorno agli allenamenti

Il 28 novembre 2023 è tornato allo stadio in occasione di Psg-Newcastle e a gennaio ha annunciato: "Sono concentrato sul mio ritorno come portiere. Non c'è altra opzione. Tutti i medici mi hanno detto che potrò tornare senza problemi, quindi non hanno paura , perché dovrei aver paura?". Un'altra ottima notizia è arrivata il 31 marzo, quando sua moglie Alba Silva ha annunciato che la coppia aspetta un figlio. "Come il piccolo raggio di luce dopo la tempesta... è così che entri nelle nostre vite. Non ti conosciamo ancora e ti amiamo già", il messaggio su Instagram. L'incubo è praticamente finito, con l'annuncio del prossimo ritorno agli allenamenti. Ora Sergio Rico potrà finalmente tornare a pensare unicamente alla sua carriera con il Psg.