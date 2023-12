Sergio Rico: "L'incidente? L'ultimo ricordo che ho è di quattro ore prima"

Sergio Rico si sta riprendendo piano piano dopo l'incidente a cavallo che l'ha visto coinvolto a maggio. A distanza di sei mesi dal terribile incidente, che per poco non gli è costato la vita, è tornato a parlare proprio il portiere del Psg. "Non ricordo assolutamente nulla" ha spiegato alla radio Cadena COPE l'estremo difensore. Queste sono state le prime impressioni per cercare di ricordare quanto accaduto a fine maggio e i 22 giorni trascorsi in coma farmacologico in Ospedale in Spagna.